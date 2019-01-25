ОСТАННІ НОВИНИ

На вихідних львівські комунальники працюватимуть у режимі робочого дня

Вероніка Рой

|

Cубота і неділя для комунальних служб Львова будуть робочими днями. Мешканців приватних будинків та підприємців просять прибирати території біля своїх будівель, а водіїв – не паркувати автомобілі у невідведених для цього місцях, адже це може блокувати проїзд снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У зв’язку з погодними умовами, сьогодні зранку відбулася нарада з головами районних адміністрацій міста. Відтак, впродовж дня усі комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити розчищення міста — доріг і хідників — від снігових опадів. Субота-неділя також будуть робочими. За моїм розпорядженням усі працівники ЛКП виходять на прибирання міста, буде лише один черговий на зв’язку. Задіємо всю техніку, ШРП цілодобово чергуватимуть. Окреме прохання до мешканців приватного сектору, власників бізнесу почистити хідники навпроти своїх будівель, щоб спільними зусиллями забезпечити очищення міста», — повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...