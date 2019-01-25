На вихідних львівські комунальники працюватимуть у режимі робочого дня

Cубота і неділя для комунальних служб Львова будуть робочими днями. Мешканців приватних будинків та підприємців просять прибирати території біля своїх будівель, а водіїв – не паркувати автомобілі у невідведених для цього місцях, адже це може блокувати проїзд снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку з погодними умовами, сьогодні зранку відбулася нарада з головами районних адміністрацій міста. Відтак, впродовж дня усі комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити розчищення міста — доріг і хідників — від снігових опадів. Субота-неділя також будуть робочими. За моїм розпорядженням усі працівники ЛКП виходять на прибирання міста, буде лише один черговий на зв’язку. Задіємо всю техніку, ШРП цілодобово чергуватимуть. Окреме прохання до мешканців приватного сектору, власників бізнесу почистити хідники навпроти своїх будівель, щоб спільними зусиллями забезпечити очищення міста», — повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.