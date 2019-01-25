Держборг України зріс до 2,2 трлн грн

Державний і гарантований державою борг України в грудні 2018 року зріс на 4,7 %, склавши 78,32 млрд дол. Про це повідомляє сайт Мінфіну.

Як зазначається, у національній валюті держборг зріс на 2,17%, або 46,15 млрд грн , сягнувши 2,17 трлн грн.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 2,112 трлн гривень або 74,66 млрд доларів. Водночас статки 100 найбагатших українців дорівнюють половині всього держборгу країни.

Також ми інформували, що протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.