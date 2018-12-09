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За два роки Україна має віддати 12 мільярдів доларів боргу

Олена Карп'юк

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Протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом. Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій, пише Українська правда.

 

Яків Смолій наголосив, що продовження співпраці України та МВФ є вкрай важливим. За його словами, 2019 рік буде критично важливий: вибори президентські і парламентські, плюс накладається графік суттєвих платежів Уряду за зовнішнім боргом.

«В 2019-2020 роках Україна має виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи процентні платежі», – заявив голова НБУ.

«І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована», – підсумував Смолій.

Нагадаємо, станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 2,112 трлн гривень або 74,66 млрд доларів. Водночас статки 100 найбагатших українців дорівнюють половині всього держборгу країни.

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