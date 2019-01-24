У міськраді розповіли, чому на дорогах Львова «вилізло» стільки ям

Незважаючи на зиму, львів’яни неодноразово скаржились на те, що на дорогах міста з-під снігу «повилазили» ями. Сьогодні, 24 січня, під час сесії Львівської міської ради на незадовільний стан доріг скаржились і депутати. Відтак посадовці пояснили: причиною є неналежне очищення доріг від снігу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутат Іван Гринда закликав директорку департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк навести лад із шляхо-ремонтними підприємствами Львова, які не дотримуються технології прибирання снігу з доріг. А це при «плюсовій» температурі призводить до утворення ям.

«Я бачу відвертий саботаж керівників шляхо-ремонтних підприємств, адже сніг, який перетворюється в лід, просто не очищають з доріг. А при плюсовій температурі він тане, дорогами їздять фури, асфальт починає руйнуватись, а потім це все підсилюють легкові автомобілі. Тому мова йде про халатність шляхо-ремонтних підприємств, у кожному районі працюють по 100 осіб, вони не дотримуються технології прибирання снігу з доріг. Якщо людям (працівникам ШРП, – ред.) не подобається їхня робота, то хай змінюють її. Я прошу вас навести лад», – звернувся Іван Гринда.

Своєю чергою Ірина Маруняк погодилася, що дороги від снігу у Львові очищають неякісно, тому запевнила, що владнає ситуацію.

«Справді, коли випадає сніг, важливо його швидко прибрати з дороги. Якщо цього не зробити, швидко утворюється лід і, відповідно, це також є причиною утворення ям. Якщо ми будемо мати додаткову техніку, то матимемо можливість швидше і більш якісно прибирати дороги», – пояснила Ірина Маруняк.

Також вона зазначила, що навесні у всіх районах міста розпочнуть латами не лише ями, а й тріщини.

«У 2018 році у Франківському районі вперше використовували технологію, згідно з якою дорожники ліквідовували не ями, а тріщини. Таким чином вдалось унеможливити подальше утворення ям. І цього року ми будемо таку технологію використовувати вже у всіх районах міста», – додала Ірина Маруняк.

Нагадаємо, із початку січня у всіх районах Львова розпочали ямковий ремонт доріг за допомогою холодного асфальту.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році на ремонт доріг у Львові загалом передбачили більше 280 млн грн. Які дороги планують ремонтувати, читайте тут.