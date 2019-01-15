У всіх районах Львова взялися латати ями на дорогах

У всіх районах міста зараз проводять ямковий ремонт холодним асфальтом. Такі роботи є протиаварійними і тимчасовими, адже традиційно у березні-квітні у Львові дороги лататимуть гарячим асфальтом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк, для того, щоб забезпечити належний проїзд дорогами, комунальники зараз засипають асфальтом глибокі ями.

«У зимовий період, коли погода є нестабільною і температура постійно змінюється, виникають вибоїни на дорогах, зокрема тих, які довго в експлуатації і потребують капітального або поточного ремонту. Тому наше завдання – провести протиаварійні ремонтні роботи з ліквідації цих ям, щоб машини не потрапляли в них і не ламалися, не було зауважень поліції щодо ямковості. З огляду на те, що зараз зима, ремонт ми проводимо холодним асфальтом, а також засипаємо глибокі ями, до 10 см, різаним асфальтом», – зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, у березні-квітні, коли буде стабільно тепла погода, у Львові візьмуться за масштабний ремонт доріг: ями засипатимуть вже гарячим асфальтом.

Упродовж минулого тижня у Львові використали 14,3 тонни холодного асфальту та ще 15 тонн різаного для латання доріг.

«Такі роботи минулого тижня ми проводили на вул. Стрийській, біля Ашану, їх проводила підрядна організація на замовлення адміністрації. Перед використанням холодного асфальту проводилися підготовчі роботи і також мали бути відповідні погодні умови — не падати сніг. В основному ми використовуємо холодний асфальт. Його засипають в ями, по якій потім їде каток. Різаний асфальт використовуємо рідше», – пояснив начальник відділу комунального господарства Франківської райадміністрації Ігор Савка.

Фото: ЛМР