Патрульні затримали трьох молодиків, які наносили на фасад будинку рекламу наркотиків

У Львові патрульний, повертаючись додому, побачив, як троє осіб наносять на стіну рекламу наркотиків. Згодом його колеги затримали молодиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора близько 22 години патрульний поліцейський прямуючи на автомобілі додому, побачив через вікно, як троє осіб у масках на перетині вулиць Коперника-Банківська наносять на фасад рекламу каналу в телеграмі, де продають наркотики.

Він одразу сповістив колег, і за лічені хвилини на вулиці Ференца Ліста інспектори 1 батальйону виявили підозрілих осіб, які збігалися із описами. Вони саме наносили балончиком із фарбою завдяки трафарету напис на фасад. У розмові з патрульними мешканці Кам’янко-Бузького району віком 19, 21 та 22 роки повідомили, що встигли нанести написи у п’ятьох місцях.

Їх затримали і на місце викликали слідчих. Згодом, для подальшого з’ясування обставин хлопців відвезли у Галицький відділ поліції.