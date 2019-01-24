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До Києва чи Одеси на 8 березня. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди

Соломія Григор'єва

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До 8 березня Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди. На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі залізниці.

 

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.

Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.

Призначення додаткових поїздів триватиме й надалі, тому цей перелік ще буде доповнюватись.

Квитки можна придбати у квиткових касах та в онлайн-системі продажу квитків booking.uz.gov.ua.

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