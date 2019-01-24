Депутати підтримали ідею продовження маршруту трамвая №8 до Наукової

Депутати Львівської міської ради підтримали петицію із пропозицією продовжити трамвайний маршрут №8 до вул. Наукової. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 24 січня, під час сесії проголосували 43 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Авторка петиції Наталія Собко просить мерію продовжити маршрут трамвая на Сихів: від його теперішньої кінцевої зупинки на вул. Вернадського прокласти колію до вул. Наукової через автовокзал на вул. Стрийській.

Водночас у петиції вказано не лише про прокладення трамвайної колії, а й про будівництво повноцінної дороги з вул. Вернадського до вул. Княгині Ольги (через вул. Стрийську).

Депутати підтримали запропоновані інфраструктурні ідеї, тому вже найближчим часом міська рада має напрацювати «дорожню карту» щодо продовження трамвая №8.