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Адвокати Януковича збираються оскаржувати рішення суду

Соломія Головіна

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Захист екс-президента Віктора Януковича буде оскаржувати рішення про його заочне засудження на 13 років ув’язнення у справі про державну зраду.  Про це заявили адвокати Олександр Горошинський і Олександр Байдик після оголошення вироку в Оболонському райсуді Києва, передає УП.

 

Горошинський заявив, що суд діяв в умовах тиску з боку державної влади, та й по відношенню до сторони захисту теж чинився тиск у вигляді кримінальних справ.

“Оголошення вироку на даній стадії це є піар-акція і передвиборча агітація зацікавлених осіб”, – заявив Горошинський.

За його словами, під час процесу були порушення: участь Януковича не забезпечили, суд не допитав “переважну більшість свідків захисту” і відкинув значну кількість доказів захисту екс-президента.

“Я впевнений в тому, що в умовах політичного тиску, в умовах тиску державної влади на суд, на органи досудового розслідування і на захист, тиску високопосадовців, які є зацікавленими особамиі бенефіціарами, тих подій, які відбувалося взимку 2014 року, подій Майдану, завершили здійснення державного перевороту, фінального стадією якого є або знищення опонента, або його засудження за будь-яку ціну”, – заявив Горошинський.

“Вони на сьогодні – поки що! – спромоглися завершити цю стадію державного перевороту: незаконне засудження політичного опонента”, – додав він.

Адвокат запевнив, що високопосадовці таким чином створили собі захист – і “такий стан речей не можуть стороннього спостерігача упевнити, що вирок законний і обґрунтований”,

“Ми будемо звертатися з апеляційними скаргами в межах вироку, який озвучено не на користь нашого клієнта, і ми сподіваємося, що ми зможемо досягти істини – і встановити істину в цій справі у міжнародних інстанціях”, – заявив Горощинський.

“Коли ми отримаємо вирок, ми будемо вживати заходи у передбачений законом спосіб”, – додав він.

Олександр Байдик додав: “Апеляційна скарга буде подана захистом однозначно, оскільки він нас не влаштовує. Вирок ще не набрав законної сили – і в нас є підстави апелювати”.

Він також заявив, що законодавство про заочне засудження було “прийнято спеціально під Віктора Януковича” – і влада хоче вже змінити його, щоб їх самих не засудили.

Байдик теж сказав, що оцінювалися тільки докази обвинувачення, а клопотання захисту ігнорувалися. Вирок він назвав “політично вмотивованим”.

Горошинський додав, що буде скарга в Європейський суд з прав людини за всіма фактами порушень.

“Крім Апеляційного суду будемо звертатися в посольство США, європейських країн, щоб вони надали свою оцінку в цьому дійстві, яке влада називає судом”, – сказав він.

У свою чергу, представники обвинувачення прокурори Руслан Кравченко та Максим Крим сказали, що після того, як отримають вирок і детально його дослідять, будуть приймати рішення про ймовірне оскарження, оскільки Януковича не визнали винним за статтею 110 ККУ.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 13 років тюрми.

При цьому Януковича виправдали щодо статті 110 ККУ (порушення територіальної цілісності) у зв’язку з недоведеністю.  Вирок зайняв 143 сторінки – весь його зачитали в четвер.

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