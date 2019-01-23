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У Львові розпочали демонтаж головної ялинки міста

Вероніка Рой

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Оскільки новорічно-різдвяні свята закінчилися, то сьогодні працівники ЛКП «Львівсвітло» та інженери ЛКП «Зелений Львів» розбирають центральну ялинку міста, яка розташована на проспекті Свободи перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Сьогодні ми вже по суті забираємо нашу новорічну красуню. Хочу нагадати, на цій ялинці було встановлено 1 км. 520 м. освітлення, відповідно зараз наше комунальне підприємство «Львівсвітло» знімає ці гірлянди, а далі уже інше комунальне підприємство «Зелений Львів» буде демонтувати ялинку. Відповідно навіть продемонструють процес дробіння, утилізації, адже ми не викидаємо головну ялинку Львова, а утилізовуємо її. І нагадаю, що по всьому місту діє така кампанія, спільно із організацією Zero West для того, щоб це оброблене дерево і надалі підживлювало ґрунт і приносило користь», — розповіла директор департаменту розвитку Наталія Бунда.

Як розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк, після того як «Львівсвітло» демонтує освітлення, ЛКП «Зелений Львів» буде проводити демонтаж ялинки.

«Ми її будемо по кусочках зрізати, потім подробимо гілки і деревину вивеземо на вул. Замарстинівську, 161а. Окрім того, нагадаю, ми проводимо збір ялинок. Всі ЛКП і ОСББ можуть звозити до нас ялинки на Замарстинівську, 167а і ми також їх утилізуємо. Також 25 січня і 26 січня будуть виставлені наші автомобілі за визначеними локаціями у кожному районі з 11.00 год. до 15.00 год. Всі мешканці можуть здати свої ялинки для утилізації. Важливо ялинку утилізувати, а не викидати її на смітник, тому що інакше вона заповнює контейнери», — додав він.

Нагадаємо, 11 грудня, у Львові розпочали встановлювати головну міську ялинку. Традиційно дерево встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької. Цьогоріч воно сягало 20 метрів заввишки. Ялинку місту подарували мешканці с. Буда Яворівського району Львівської області.

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