На площі перед Оперним театром засяяла головна ялинка Львова

Сьогодні, 18 грудня, на площі перед Оперним театром кілька сотень львів’ян взяли участь в урочистому відкритті головної ялинки міста та передачі Вифлеємського вогню. Кореспондент Львівського порталу зафіксував найяскравіші моменти цього дійства.

Захід розпочався з передачі містянам Львівським осередок Національної скаутської організації «Пласт» Вифлеємського Вогню Миру. Опісля головна ялинка Львова засяяла різдвяними вогниками.

Зазначимо, цьогоріч 20-метрову новорічну красуню нашому місту знову подарували. В цей раз мешканці села Буда Яворівського району Львівської області. Її цього року не завішувати великою кількістю іграшок, а робити акцент на вогниках та на грі світла. Головна ялинка міста прикрашена особливою ілюмінацію, а також яворівськими іграшками.

Нагадаємо, Львівський портал вів пряму трансляцію з урочистого відкриття головної ялинки Львова. Відео можна переглянути за посиланням.

З детальною програмою заходів на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитись ТУТ.