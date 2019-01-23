Поліцейські знайшли горе-водія вантажівки, який насмерть збив чоловіка у Стрийському районі

Поліцейські розшукали водія вантажівки, який позавчора у Стрийському районі насмерть збив 27-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомлялося раніше, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 січня о 19.45 на автодорозі «Київ-Чоп» у Стрийському районі. Внаслідок наїзду невстановленого автомобіля загинув пішохід, 27-річний місцевий мешканець.

Поліцейські, не виявивши на місці події авто та водія, причетного до скоєння ДТП, одразу розпочали пошуки. Оперативники кримінальної поліції Стрийського відділу поліції перевірили на причетність до цієї автопригоди усі транспортні засоби, які у той час проїжджали цієї ділянкою дороги та були зафіксовані камерами відеонагляду.

Попередньо встановлено, що до наїзду на пішохода причетний 23-річний мешканець Закарпатської області, який керував автопоїздом у складі тягача марки Mercedes та напівпричепа Krone. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Фото: поліція