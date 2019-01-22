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Поліцейські розшукують водія вантажівки, який у Стрийському районі збив чоловіка та втік з місця події

Юлія Шпак

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Вчора, 21 січня, о 19.45 на автодорозі Київ – Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району водій вантжіки збив 27-річного чоловіка та втік з місця аварії. Правоохоронці просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомила речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

 

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим вантажним автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного мешканця одного з сіл району, котрий переходив проїзну частину пішохідним переходом, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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