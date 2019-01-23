Львівщина попрощалась з одним із лідерів ОУН Омеляном Ковалем

Сьогодні, 23 січня, Львівщина попрощалась з членом проводу ОУН Омеляном Ковалем. Попрощатись із видатним громадським діячем прийшли представники влади, науковці, громадськість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поховали Омеляна Коваля на Полі почесних поховань, що на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 19 січня, на 99-ому році життя відійшов у вічність український громадський діяч, член проводу Організації Українських Націоналістів, один із президентів Світового Конгресу Українців Омелян Васильович Коваль.