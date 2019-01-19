У Львові помер один із лідерів ОУН Омелян Коваль

Сьогодні вранці, 19 січня, на 98 році життя у Львові помер активний громадсько-політичний діяч та провідний член ОУН-б Омелян Коваль. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив історик, дослідник визвольного руху Микола Посівнич, передає Львівський портал.

У лютому Омеляну Ковалю мало б виповнитись 99 років. Причини смерті та деталі щодо чину поховання наразі невідомі.

Як пише Радіо Свобода, останні роки станні роки Омелян Коваль тяжко хворів, за ним доглядала його дочка, яка для цього приїхала в Україну.

Омелян Коваль – уродженець Івано-Франківщини, членом ОУН став у 1938 році. Він активно займався вишколами юнацтва. 1 липня 1941 року у місті Долина Івано-Франківської області організував проголошення Акту відновлення Української держави.

20 липня 1942 року Омелян Коваль потрапив до нацистського контабору Аушвіц, тоді він був одним із 25 перших українських політв’язнів, названих «Bandera Gruppe». Після звільнення з концтабору тривалий час жив у Бельгії, мав статус біженця ООН. Із 1951 року очолював Спілку української молоді та ще низку українських організацій у Бельгії. Після проголошення незалежності попросив громадянство України, з 2013 року жив у Львові.

Також Омелян Коваль написав книгу «Спомини мого життя», де описав всі важливі події, які пережив, зокрема у таборі в Аушвіц.

Фото – Омелян Коваль із дружиною, cun.org.ua