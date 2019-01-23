ОСТАННІ НОВИНИ

«Львівавтодор» отримав нового керівника

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 23 січня, під час загальноміської апаратної наради було представлено нового керівника ЛКП «Львівавтодор». Виконувачем обов’язків директора ЛКП «Львівавтодор» стала Оксана Єстеферова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» Оксана Вікторівна працювала керівником проектів та програм компанії з іноземними інвестиціями Procter & Gamble.

Додамо, що раніше «Львівавтодор» очолював Роман Познанський. Його з початку грудня 2018 року  призначили на посаду директора ЛКП «Палац ігрових видів спорту». 

Довідка 

Єстеферова Оксана Вікторівна народилася 5 січня 1972 року в Херсонській обл., Високопільського р-ну, с. Пригір’є.

Освіта. У 1994 році закінчила Херсонській Індустріальний інститут. Здобувши кваліфікацію спеціаліста інженера-технолога. Трудову діяльність розпочала у 2001 році на посаді контролера якості на трикотажній фабриці «Топаз».

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» працювала керівником проектів та програм компанії з іноземними інвестиціями Procter & Gamble. З 3 грудня 2018 року — заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівавтодор». З 23 січня 2019 року — в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...