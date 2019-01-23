«Львівавтодор» отримав нового керівника

Сьогодні, 23 січня, під час загальноміської апаратної наради було представлено нового керівника ЛКП «Львівавтодор». Виконувачем обов’язків директора ЛКП «Львівавтодор» стала Оксана Єстеферова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» Оксана Вікторівна працювала керівником проектів та програм компанії з іноземними інвестиціями Procter & Gamble.

Додамо, що раніше «Львівавтодор» очолював Роман Познанський. Його з початку грудня 2018 року призначили на посаду директора ЛКП «Палац ігрових видів спорту».

Довідка

Єстеферова Оксана Вікторівна народилася 5 січня 1972 року в Херсонській обл., Високопільського р-ну, с. Пригір’є.

Освіта. У 1994 році закінчила Херсонській Індустріальний інститут. Здобувши кваліфікацію спеціаліста інженера-технолога. Трудову діяльність розпочала у 2001 році на посаді контролера якості на трикотажній фабриці «Топаз».

До переходу на роботу у ЛКП «Львівавтодор» працювала керівником проектів та програм компанії з іноземними інвестиціями Procter & Gamble. З 3 грудня 2018 року — заступник директора з економічних питань ЛКП «Львівавтодор». З 23 січня 2019 року — в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

Фото: ЛМР