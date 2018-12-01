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Хто очолить ЛКП «Палац ігрових видів спорту» у Львові

Омелян Шевчук

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Роман Познанський очолить реалізацію нового масштабного проекту для Львова. Із 3 грудня посадовець офіційно займе посаду директора ЛКП «Палац ігрових видів спорту». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

До цього Роман Познанський обіймав посаду у ЛКП «Львівавтодор».

«Реалізація такого надважливого для громади міста Львова проекту, як будівництво спортивного комплексу на Сихові, потребує справді якісної та професійної команди. Перед Романом Познанським справді серйозні виклики, бо такого проекту не було реалізовано ніде в Україні з часів незалежності. Але той досвід, який він отримав в ЛКП «Львівавтодор», переконана, буде якісно застосований при реалізації проекту на Сихові», — переконує Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики ЛМР.

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