Від завтра до Рясного знову курсуватиме маршрутка №49. Графік руху

Уже від середи, 23 січня, у Львові знову запрацює автобусний маршрут №49, який сполучає Рясне із приміським вокзалом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Автобусний маршрут №49 працюватиме замість експериментального маршруту, який запустили у Львові торік у жовтні. Однак тепер замість вул. Сяйво автобуси з Рясного курсуватимуть через вул. Шевченка та церкву Анни до приміського вокзалу.

Загалом на маршруті №49 працюватимуть п’ять 12-метрових автобусів.

Нагадаємо, експериментальний маршрут, який більше трьох місяців курсував з пл. Кропивницького до Рясного. Його обслуговувало комунальне АТП-1, яке згодом заявило, що маршрут був збитковим, адже заповненість складала лише 40%.

Додамо, що маршрут №49 перестав працювати у Львові влітку 2018 року.