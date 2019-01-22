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У Львові з’явиться надсучасна бібліотека для дітей

Юлія Шпак

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Вже цьогоріч розпочнуться ремонтні роботи бібліотеки-філії № 27 для дітей, яка розташована за адресою вул. Б. Хмельницького, 175 в історичній будівлі, яка є пам’яткою архітектури, і має назву «Під Високим Замком». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Бібліотека розташована навпроти Фабрики Повидла та неподалік школи № 7. Загальна вартість ремонтних робіт — 3 247 000.00 грн.

«Влітку минулого року управління культури розпочало серію обговорень щодо ремонту та оновлення приміщення бібліотеки. Разом з бібліотекарями, проектантами та відвідувачами (окремо з дітьми та батьками) напрацювали концепцію оновленого бібліотечного простору на основі потреб кожної з цільових аудиторій та відповідно до викликів часу та місця. Серед важливих питань, які обговорювались, були наступні: безпека дітей, комфортні умови, зручне розміщення книг, зонування простору відповідно до вікових категорій, мобільні меблі, сцена для театральних вистав, звукоїзоляція, зовнішнє маркування і реклама. Окремо було проведене опитування постійних відвідувачів з метою з’ясувати думки про доступність бібліотеки, зручність та комфорт, впізнаваність», — розповідають в управлінні культури ЛМР.

Уточнення проекту тривало протягом осені і вже на початку 2019 року управління культури розпочне ремонтні роботи. По проекту бібліотека отримає новий сучасних вигляд, багато світла і зелені, спеціальний подіум для театралізованих дійств та для відпочинку, багато зручних ніш для читання, вмонтованих в книжкові стелажі, спеціальна зелена гірка для найменших відвідувачів. Проект ремонту зроблено з усіма вимогами універсального дизайну.

Загалом у Львові 17 дитячих міських бібліотек, об’єднаних у централізовану систему. Протягом 2018 року дитячі бібліотеки почали перехід на електронне обслуговування читачів та створення єдиного каталогу в рамках програми «Е-бібліотека».

Фото: ЛМР

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