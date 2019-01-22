ОСТАННІ НОВИНИ

На хабарі у 12 тисяч доларів погорів слідчий Червоноградського відділу поліції

Юлія Шпак

|

Працівники СБУ викрили на хабарництві слідчого Червоноградського відділу поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

Як встановили оперативники спецслужби, слідчий поліції вимагав у жінки, яка незаконно зберігала наркотики, 12 тисяч доларів США за те, щоб не перекваліфіковувати її дії на торгівлю наркотиками.

«Для того, щоб уникнути викриття, поліцейський розробив “хитрий” план. Гроші мали були перераховані на новостворений картковий рахунок, до якого він потім мав отримати доступ онлайн. Правоохоронці затримали здирника на робочому місці після завершення оборудки. Операція з викриття хабарника проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури», – йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці спіймали на хабарі посадовця держпідприємства Держгеокадастру України.

Фото: СБУ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...