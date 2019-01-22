На хабарі у 12 тисяч доларів погорів слідчий Червоноградського відділу поліції

Працівники СБУ викрили на хабарництві слідчого Червоноградського відділу поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Як встановили оперативники спецслужби, слідчий поліції вимагав у жінки, яка незаконно зберігала наркотики, 12 тисяч доларів США за те, щоб не перекваліфіковувати її дії на торгівлю наркотиками.

«Для того, щоб уникнути викриття, поліцейський розробив “хитрий” план. Гроші мали були перераховані на новостворений картковий рахунок, до якого він потім мав отримати доступ онлайн. Правоохоронці затримали здирника на робочому місці після завершення оборудки. Операція з викриття хабарника проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури», – йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці спіймали на хабарі посадовця держпідприємства Держгеокадастру України.

Фото: СБУ