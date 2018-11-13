На громадські простори у кожному районі Львова витратили більше 16 мільйонів

Упродовж 2018 року у кожному районі міста облаштували громадські простори: дитячі та спортивні майданчики, а також місця для проведення дозвілля мешканців різного віку. Загалом на створення таких зон витратили більше 16 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

У Шевченківському районі цього року облаштували громадський простір на вул. Миколайчука, 18. За 4,5 млн грн тут облаштували дитячий майданчик, встановили лавочки, ліхтарі, урни для сміття, висадили дерева, зробили спеціальне місце, щоб вигулювати собак, поставили бетонні столики для гри в шахи.

Також у квітні завершилась реалізація ще одного проекту, який розпочали ще у 2017 році, — у мікрорайоні Рясне.

До кінця 2018 року планують завершити облаштування скверу на вул. Марії Заньковецької у Личаківському районі. Тут за 1,2 млн грн прокладуть доріжки, проведуть благоустрій, висадять дерева і кущі та встановлять вісім нових лавок.

На початку року у Франківському районі запланували реалізацію семи проектів загальною вартістю 950 тис. грн. Станом на сьогодні роботи завершені на шістьох об’єктах, адже на вул. Сахарова, 56 потрібне додаткове фінансування для встановлення каруселі. Натомість дитячі майданчики повністю облаштовані на вулицях: Боткіна, 73, Академіка Рудницького, 29, Івана Карпинця, 6, Наукова, 62 та 116, Кульпарківська, 141−143.

На облаштування громадського простору у Залізничному районі на вул. Виговського, 1, 3, 5, 7 виділили 4,6 млн грн. Тут встановили 3,5 тис. кв м міжбудинкового покриття, влаштували проходи і хідники, дитячий майданчик, зону для занять спортом.

У Галицькому районі завершився капітальний ремонт скверу святого Юра, де влаштували дитячий майданчик, а також провели капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору на вул. М. Гоголя, 6−8. Перший проект профінансували трохи більше, ніж на 1 млн грн, другий — на 155,9 тис. грн. Також ЛКП «ШРП Галицького району» завершило капітальний ремонт скверу Яценя Куроня, вартістю 180 тис. грн.

Зараз тривають роботи з капітального ремонту дитячого майданчика на пл. Святого Теодора, скверу на вул. Рибній.

На Сихові триває облаштування громадського простору на вул. Гашека. Вартість робіт — більше 4 млн. грн.