ДСНС Львівщини представила нового керівника

Сьогодні, 22 січня, у актовій залі Головного управління ДСНС України у Львівській області відбулося представлення колективу начальника Головного управління Кагітіна Юрія Івановича. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«На перших порах, ви повинні розуміти, що вас будуть порівнювати із Сергієм Юрійовичем. А це був один із найкращих начальників та чудова людина. Тому на вас зараз покладається велика відповідальність: підтримувати на належному рівні оперативно-службову діяльність та покращувати її», – звернувся перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький до новопризначеного очільник львівських рятувальників.

Також представник ДСНС звернувся до колективу львівських вогнеборців: «У мене велике прохання до вас, шановні колеги, підтримати нового керівника та спільно ефективно виконувати усі визначені завдання».

Начальник Головного управління Юрій Кагітін подякував за надану довіру.

На фото Юрій Кагітін

«Я обіцяю зберегти й виконувати усі традиції, які запровадив Сергій Юрійович Дмитровський. На Львівщині працює згуртований колектив професіоналів. З ними однозначно легко виконувати усі завдання за призначенням. Переконаний, що наш гарнізон буде одним із найкращих в Україні»,- наголосив Юрій Кагітін.

Нагадаємо, попереднім начальником ДСНС Львівщини був Сергій Дмитровський, який помер 14 листопада 2018 року.

Довідка:

Кагітін Юрій Іванович з 1994 по 1997 був курсантом Львівського пожежно-технічного училища МВС України.

З липня 1997 року прийнятий на службу начальником караулу 25-ї самостійної державної пожежної частини м. Жовква Управління державної пожежної охорони Управління МВС України у Львівській області.

За період роботи в системі пожежної охорони обіймав посади начальника караулу, заступника, а потім начальника частини, начальника Личаківського районного відділу м. Львова Головного управління МНС України в Львівській області, заступника начальника Головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області, а потім Головного управління ДСНС України у Львівській області.

З лютого 2017 року й до сьогодні обіймав посаду заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Фото: ДСНС