У Львові відреставрували ще одну старовинну браму

У Львові відновили металеву браму у будинку на вул. Рильського, 3. Всі роботи проводили коштом міста (70%) та самих мешканців (30%). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Загальна вартість реставрації брами на вул. Рильського, 3 склала 55 200 грн. Понад 38 000 грн для цього виділили із бюджету Львова, ще майже 17 000 грн додали мешканці будинку.

«Роботи з реставрації металевої брами на вул. Рильського, 3 виконав столяр-реставратор по металу Юрій Миколаїшин. Колір брами підібраний відповідно до проведених досліджень на первинне пофарбування», – розповіла директорка ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

Зазначимо, заявки на реставрацію вхідних дверей і брам львів’яни можуть подавати до кінця березня на вул. Валова, 20.

Нагадаємо, у Львові впродовж 2009−2017 років діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У його межах завдяки спів фінансування німецького товариства та мешканців вдалося відреставрувати 148 історичних брам.

У межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70%) і мешканцями (30%) упродовж 2018 року у місті відновили близько 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та ін.

Також із 1 лютого у Львові розпочне діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.