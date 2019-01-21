У Львові в орендованій квартирі виявили тіло 23-річного хлопця

У Львові в орендованій квартирі на вулиці Ботанічній виявили тіло 23-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції 20 січня близько 14.15 надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Ботанічній виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що тіло без ознак життя та насильницької смерті 23-річного чоловіка виявив господар помешкання, у якого він орендував квартиру. Попередньо, він помер декілька днів тому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.