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Львів’яни заборгували більше 128 мільйонів гривень за комунальні послуги

Олена Карп'юк

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Станом на сьогодні, 21 січня, населення боргує комунальним підприємства Львова більше 128 мільйонів гривень. Найбільше коштів львів’яни не виплатили ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Найбільше мешканці заборгували за теплопостачання (ЛМКП «Львівтеплоенерго») – 102,8 мільйона гривень, ще 18,4 мільйона гривень винні  ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Також 7,3 мільйона гривень боргу зараз є за обслуговування будинків (квартплата).

«Це насправді є великі суми, від яких залежить якісна робота наших комунальних підприємств та їхня платоспроможність. Борг за теплопостачання не дозволяє тепловикам в повній мірі розраховуватися за спожитий газ, є причиною нараховувань їм певних штрафів із боку газовиків. А заборгованість перед ЛКП – це відсутність коштів, які комунальні підприємства використовують для проведення ремонтних робіт, прибирання в будинку, освітлення сходових кліток, оплати за вивіз сміття. Тому просимо мешканців не накопичувати заборгованість, а оплачувати комунальним підприємствам надані послуги», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в області нарахували майже 2500  злісних боржників комунальних послуг, більшість із них проживає саме у Львові. Тому вже найближчим часом за цих боржників візьмуться працівники юстиції.

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