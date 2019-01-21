Львів’яни заборгували більше 128 мільйонів гривень за комунальні послуги

Станом на сьогодні, 21 січня, населення боргує комунальним підприємства Львова більше 128 мільйонів гривень. Найбільше коштів львів’яни не виплатили ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Найбільше мешканці заборгували за теплопостачання (ЛМКП «Львівтеплоенерго») – 102,8 мільйона гривень, ще 18,4 мільйона гривень винні ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Також 7,3 мільйона гривень боргу зараз є за обслуговування будинків (квартплата).

«Це насправді є великі суми, від яких залежить якісна робота наших комунальних підприємств та їхня платоспроможність. Борг за теплопостачання не дозволяє тепловикам в повній мірі розраховуватися за спожитий газ, є причиною нараховувань їм певних штрафів із боку газовиків. А заборгованість перед ЛКП – це відсутність коштів, які комунальні підприємства використовують для проведення ремонтних робіт, прибирання в будинку, освітлення сходових кліток, оплати за вивіз сміття. Тому просимо мешканців не накопичувати заборгованість, а оплачувати комунальним підприємствам надані послуги», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в області нарахували майже 2500 злісних боржників комунальних послуг, більшість із них проживає саме у Львові. Тому вже найближчим часом за цих боржників візьмуться працівники юстиції.