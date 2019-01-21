Лікарі на батьківських зборах у школах Львівщини агітуватимуть робити дітям щеплення від кору

У школах Львівщини до проведення батьківських зборів залучатимуть медпрацівників, які переконуватимуть присутніх матерів і татів вакцинувати своїх дітей від кору. Про це сьогодні, 21 січня, йшла мова під час апаратної наради у Львівській ОДА.

Як зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, у департамент охорони здоров’я було скеровано всі графіки проведення батьківських зборів із 22 по 25 січня (окрім Львова), щоби вони провели роз’яснювальну роботу серед батьків у школах області. Також посадовиця додала, що заклади загальної середньої освіти мали б сформувати реєстри кількості дітей, які не щеплені від кору згідно з діючим календарем.

«Я так розумію, що ключовим є переконати батьків на батьківських зборах 22-25 січня, що не потрібно ховатися, а слід використати можливості та наявну вакцину», – резюмував голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Своєю чергою т.в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько запевнив, що їм надійшли графіки батьківських зборів і медпрацівники обов’язково їх відвідають.

Як повідомляв Львівський портал, 15 січня через ускладнення від кору у Львівській обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка. Додамо, що це перша смерть на Львівщині від кору. Раніше ми інформували про те, що на у області інфекційні відділення лікарень переповнені.

Також повідомлялося, що з 11 лютого на Львівщині збираються розгортати тимчасові пункти вакцинації проти кору в навчальних закладах.