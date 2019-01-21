Де у Львові каналізуватимуть вулиці і ремонтуватимуть водопровідні мережі у 2019 році?

Упродовж 2019 року ЛМКП «Львівводоканал» зосередиться на 16 об’єктах, будівельні роботи на яких у місті розпочали торік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«У поточному році основний об’єм ремонтних та будівельних робіт виконуватиметься на перехідних об’єктах, які були розпочаті у 2018 році», – йдеться у повідомленні.

Відтак цьогоріч Львівводоканал працюватиме на таких об’єктах:

І. Каналізування вулиць та мікрорайонів:

вул. С. Подолинського, вул. Тарасівська (ІІІ черга);

вул. Козацька і бічних від неї;

район вулиць Старознесенська — Балкова;

вул. Старознесенська (до вул. Богданівська);

ІІ. Будівництво каналізаційного колектора вул. Бойчука.

ІІІ. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення:

по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській;

район вулиць Яновського, Прилбицької, Бажана.

ІV. Реконструкція водопровідних мереж:

р-ну вул. Наступальна — Генерала Кравса;

вул. Лодія: від вул. Тракт Глинянський до вул. Наступальна;

вул. Козацька — Яричівська;

вул. Старознесенська — Богданівська;

вул. Польова — вул. Старознесенська;

вул. Старознесенська — Балкова — Ковельська;

вул. На Чвертях;

вул. Запольської.

V. Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Мельничука.

Нагадаємо, у 2018 році на ремонти магістральних водогонів у Львові витратили 21 млн грн. Де і що саме ремонтували працівники Львівводоканалу, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Старій Левандівці розпочали облаштовувати каналізацію.