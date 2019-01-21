Де у Львові каналізуватимуть вулиці і ремонтуватимуть водопровідні мережі у 2019 році?

Упродовж 2019 року ЛМКП «Львівводоканал» зосередиться на 16 об’єктах, будівельні роботи на яких у місті розпочали торік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.
«У поточному році основний об’єм ремонтних та будівельних робіт виконуватиметься на перехідних об’єктах, які були розпочаті у 2018 році», – йдеться у повідомленні.
Відтак цьогоріч Львівводоканал працюватиме на таких об’єктах:
І. Каналізування вулиць та мікрорайонів:
- вул. С. Подолинського, вул. Тарасівська (ІІІ черга);
- вул. Козацька і бічних від неї;
- район вулиць Старознесенська — Балкова;
- вул. Старознесенська (до вул. Богданівська);
ІІ. Будівництво каналізаційного колектора вул. Бойчука.
ІІІ. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення:
- по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській;
- район вулиць Яновського, Прилбицької, Бажана.
ІV. Реконструкція водопровідних мереж:
- р-ну вул. Наступальна — Генерала Кравса;
- вул. Лодія: від вул. Тракт Глинянський до вул. Наступальна;
- вул. Козацька — Яричівська;
- вул. Старознесенська — Богданівська;
- вул. Польова — вул. Старознесенська;
- вул. Старознесенська — Балкова — Ковельська;
- вул. На Чвертях;
- вул. Запольської.
V. Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Мельничука.
Нагадаємо, у 2018 році на ремонти магістральних водогонів у Львові витратили 21 млн грн. Де і що саме ремонтували працівники Львівводоканалу, читайте тут.
Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Старій Левандівці розпочали облаштовувати каналізацію.
Олена Карп'юк