ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові каналізуватимуть вулиці і ремонтуватимуть водопровідні мережі у 2019 році?

Олена Карп'юк

|

Упродовж 2019 року ЛМКП «Львівводоканал» зосередиться на 16 об’єктах, будівельні роботи на яких у місті розпочали торік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«У поточному році основний об’єм ремонтних та будівельних робіт виконуватиметься на перехідних об’єктах, які були розпочаті у 2018 році», – йдеться у повідомленні.

Відтак цьогоріч Львівводоканал працюватиме на таких об’єктах:

І. Каналізування вулиць та мікрорайонів:

  • вул. С. Подолинського, вул. Тарасівська (ІІІ черга);
  • вул. Козацька і бічних від неї;
  • район вулиць Старознесенська — Балкова;
  • вул. Старознесенська (до вул. Богданівська);

ІІ. Будівництво каналізаційного колектора вул. Бойчука.

ІІІ. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення:

  • по вул. Яловець, вул. Буковій і вул. Винниківській;
  • район вулиць Яновського, Прилбицької, Бажана.

ІV. Реконструкція водопровідних мереж:

  • р-ну вул. Наступальна — Генерала Кравса;
  • вул. Лодія: від вул. Тракт Глинянський до вул. Наступальна;
  • вул. Козацька — Яричівська;
  • вул. Старознесенська — Богданівська;
  • вул. Польова — вул. Старознесенська;
  • вул. Старознесенська — Балкова — Ковельська;
  • вул. На Чвертях;
  • вул. Запольської.

V. Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Мельничука.

Нагадаємо, у 2018 році на ремонти магістральних водогонів у Львові витратили 21 млн грн. Де і що саме ремонтували працівники Львівводоканалу, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Старій Левандівці розпочали облаштовувати каналізацію.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...