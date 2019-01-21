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На Старій Левандівці розпочали облаштовувати каналізацію

Олена Карп'юк

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У мікрорайоні Стара Левандівка стартували роботи з прокладання каналізації. Облаштувати колектори тут планують на дев’ятьох вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

Колектори збираються прокласти на таких вулицях: На Чвертях, Загородня, Пропелерна, Моторна, Чижевського, Чечета, Каганця, Мацієвича, Олесницького.

Перша черга будівництва передбачає встановлення понад 600 м трубопроводу діаметром 800 мм на вулиці На Чвертях.

«Цей мікрорайон вже віддавна має проблеми з каналізацією, оскільки тут взагалі відсутній міський колектор, а ті трубопроводи, які є, проклали мешканці без проекту із грубими порушеннями будівельних норм, на глибині 0,5 м, вони не можуть належно експлуатуватися.

Минулоріч за кошти міста ми виготовили проект каналізування цього мікрорайону. Проект має свої особливості. Зокрема, самопливна каналізація тут буде влаштована на глибині близько 7 м, що значно ускладнює процес будівництва. Однак ми докладемо максимум зусиль, щоб завершити всі роботи у передбачений проектом термін», – розповів головний інженер ЛМКП «Львівводоканал» Анатолій Шимоняк.

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