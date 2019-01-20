За незаконну вирубку і продаж ялинок на Львівщині оштрафували 85 людей

Протягом новорічно-різдвяних свят на території Львівщини реалізували 6 900 ялинок із державних лісгоспів. При цьому під час рейдів правоохоронці та лісівники спіймали 85 людей, які незаконно рубали і продавали дерева. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Упродовж ялинкової кампанії 2018-2019 років лісогосподарські підприємства реалізували 6 900 дерев при плані у 10 5000 штук. Мешканцям Львівщини продавали різдвяні деревця породи сосна, ялина та ялиця біла.

«Всі дерева реалізовували зі спеціальними бирками чи самоклейними стрічками, які містили інформацію про походження ялинок», – йдеться у повідомленні.

Під час усієї ялинкової кампанії в області правоохоронці спільно з лісівниками проводили рейди для того, аби виявити можливу незаконну заготівлю і продаж новорічних ялинок. За такі порушення до адміністративної відповідальності притягнули 85 людей. Їх оштрафували на понад 49 000 гривень.

Нагадаємо, 30 грудня патрульні у Львові виявили місце, де люди незаконно торгували ялинками.