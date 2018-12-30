Львівські патрульні вилучили з незаконного продажу 30 ялинок

У Львові патрульні виявили випадки незаконної реалізації ялинок. Копи вилучили з незаконного продажу 30 ялинок. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що з метою належної організації забезпечення публічної безпеки та порядку і недопущення незаконного вирубування хвойних насаджень у період новорічних і різдвяних свят патрульні проводять низку профілактичних заходів.

«Спільно з екологами та працівниками відділу поліції, на вулиці Чернівецькій патрульні виявили торгівлю ялинками без відповідних документів. Всіх причетних осіб передали слідчим. Понад 30 новорічних дерев вилучили», – йдеться у повідомленні.

Також патрульні наголошують, що за реалізацію нелегальних ялинок та їх вирубку передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області