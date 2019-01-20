До Дня Соборності у львівських школах проведуть патріотичні уроки

Із нагоди відзначення Дня Соборності України 21-22 січня школах Львівщини проводитимуть тематичні уроки, відеопрезентації та круглі столи. Про це Львівському порталу повідомили у пресс-службі Львівської ОДА.

Як зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, такі заходи відбудуться, аби формувати національно свідомих школярів та виховувати у них почуття патріотизму.

«Основна мета проведення таких уроків полягає в тому, щоб донести до вчителів та учнів ідеї соборності, єдності та суверенності держави, щоб звернути увагу на тяглість українських державотворчих традицій. Поглибити знання учнів про події Української революції 1917-1921 років як важливого досвіду державотворення, а також сприяти формуванню та розвитку громадянської та національної самосвідомості учнів», – пояснила Любомира Мандзій

Нагадаємо, у День Соборності, 22 січня, мешканців Львівщини закликають прикрашати українським прапором свої домівки.