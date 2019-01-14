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Жителів Львівщини закликають на державні свята прикрашати домівки українським стягом

Олександр Косик

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У вівторок, 22 січня, у День Соборності, на Львівщині відзначатимуть сторіччя Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити свято. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

«Наш прапор – це символ усіх попередніх історичних перемог держави, і символ нашої майбутньої перемоги у російсько-українській війні також. Було б добре, якби область майоріла синьо-жовтими барвами на усі державні свята», – переконаний голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

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