Жителів Львівщини закликають на державні свята прикрашати домівки українським стягом

У вівторок, 22 січня, у День Соборності, на Львівщині відзначатимуть сторіччя Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити свято. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Наш прапор – це символ усіх попередніх історичних перемог держави, і символ нашої майбутньої перемоги у російсько-українській війні також. Було б добре, якби область майоріла синьо-жовтими барвами на усі державні свята», – переконаний голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.