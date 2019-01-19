ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові підлітки викинули кошеня із вікна багатоповерхівки. Поліція відкрила кримінал

Олена Карп'юк

|

Вчора, 18 січня, правоохоронці виявили у соціальних мережах відеозапис, на якому видно, як двоє підлітків викинули кошеня із вікна багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські встановили місце, де відбувалася ця подія, туди було скеровано слідчо-оперативну групу. З’ясовано, що відео зробили двоє львів’ян віком 15 та 16 років, учні одного з училищ Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...