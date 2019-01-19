У Львові підлітки викинули кошеня із вікна багатоповерхівки. Поліція відкрила кримінал

Вчора, 18 січня, правоохоронці виявили у соціальних мережах відеозапис, на якому видно, як двоє підлітків викинули кошеня із вікна багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили місце, де відбувалася ця подія, туди було скеровано слідчо-оперативну групу. З’ясовано, що відео зробили двоє львів’ян віком 15 та 16 років, учні одного з училищ Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.