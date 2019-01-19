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Сьогодні – Водохреща. Чого не можна робити у цей день?

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне із найбільших свят – Хрещення Господнє. Воноє є третім і завершальним великим святом різдвяно-новорічного циклу, яке в народі ще називають Йорданом. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Водохреща також збігається зі святом Богоявлення. Однак їх слід розрізняти.

Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в ріці Йордані. Коли вийшов на берег, то з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з’явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.

Чого не можна робити на Водохреща?

На Водохреще не можна допускати неблагочестивих думок, пліткувати, обманювати або з кимось сваритися. Занурюватися в ополонку треба з чистими помислами.

На Водохреща вже не можна гадати, щоб не накликати нещастя та гіршу долю. Останній день святкових ворожінь припадає на 18 січня.

Також не можна плакати і скаржитися. Вважають, той, хто проливає сльози на Водохреще, плакатиме весь рік. У свято Хрещення не можна прибирати, в’язати, шити, важко працювати. Але особливо сувора заборона стосується прання – цим оскверняється вода.

Народні прикмети на Водохреща:

  • Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні просо, а на півночі – гречка.
  • Якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, похмура й сніжна – на рясний урожай.
  • На Йордан сніг іде до урожаю, а ясний день – до неврожаю.
  • Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба.
  • Якщо вдень випав іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.
  • Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.
  • Якщо похмуро, то хліба буде вдосталь.
  • На Водохреща день теплий – значить буде хліб темний.
  • Лапатий сніг – до врожаю.

Де у Львові можна пірнути в ополонку?

  • озеро «Горіховий гай», вул. В. Великого, 16
  • м. Винники, водойма на вул. Шевченка
  • смт. Брюховичі, озеро №1, вул. Курортна.

На цих локаціях чергуватимуть рятувальники, поліція та медики. Інші водойми, які є у місті і які не є у цьому списку, районні адміністрації міста чітко ознакують, що там не можна здійснювати занурення.

Із переліком водойм, де на території області дозволено сьогодні пірнати, можна ознайомитися тут.

Тим, хто планує купання у водоймах на Водохреща, рекомендують дотримуватися певних правил:

  • Перш за все, купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском.
  • Зі собою варто мати зручний одяг, щоб ви змогли швидко роздягнутися та одягнутися після купання.
  • Перед купанням слід добре поїсти, хоча б за годину до пірнання (вживання алкоголю категорично заборонено);
  • Якщо з вами дитина, уважно слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
  • У воді варто бути не більше 30 секунд (щоб тричі сполоснутися, вам буде достатньо).
  • При виході з води не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
  • Коли вийдете з води, треба добре розтерти шкіру, одягтися і відразу сховатися утепло, випити гарячий чай (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити).

Про те, які святкування на Водохреща проходитимуть у Львові, читатйте тут.

Фото — НВ

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