Оприлюднили перелік водойм у Львівській області, де дозволено купатися на Водохреща

У суботу, 19 січня, вся Україна буде відзначати Водохрещення Господнє — одне з найбільших свят православної та греко-католицької церков. В цей день люди йдуть до найближчих водойм для того щоб заповнити цілющою водою свою тару, а найбільш сміливі пірнають в ополонку. Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації закликає під час проведення свята купатися лише в спеціально обладнаних місцях, передає прес-служба Львівської ОДА.

На кожному з водних об’єктів будуть чергувати :

медичні працівники швидкої допомоги;

працівники Головного управління ДСНС у Львівській області;

працівники центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області.

На даний час підрозділом ЦРВС обслуговуються 6 водних обєктів в місцях їх безпосередньоїдислокації:

м. Золочів – міське озеро;

м. Перемишляни – міське озеро;

м.Червоноград – в районі підвісного моста;

озеро «Задорожне» – в районі бази відпочинку «ГОВІ»;

озеро « Глинна Наварія» – в районі середньої школи;

Яворівське озеро – в районі с. Цитуля та с. Залужжя.

Окрім цього, працівники центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області будуть задіяні на водоймищах :

Яворівський національний парк – с.Верещиця;

Мисливсько-рибальське господарство – с.Старичі.

Для екстренного виклику цілодобово чергує оперативний черговий центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області – тел.: (097)0170020