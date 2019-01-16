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Оприлюднили перелік водойм у Львівській області, де дозволено купатися на Водохреща

Юлія Шпак

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У суботу, 19 січня, вся Україна буде відзначати Водохрещення Господнє — одне з найбільших свят православної та греко-католицької церков. В цей день люди йдуть до найближчих водойм для того щоб заповнити цілющою водою свою тару, а найбільш сміливі пірнають в ополонку. Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації закликає під час проведення свята купатися лише в спеціально обладнаних місцях, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

На кожному з водних об’єктів будуть чергувати :

  • медичні працівники швидкої допомоги;
  • працівники Головного управління ДСНС у Львівській області;
  • працівники центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області.

На даний час підрозділом ЦРВС обслуговуються 6 водних обєктів в місцях їх безпосередньоїдислокації:

  • м. Золочів – міське озеро;
  • м. Перемишляни – міське озеро;
  • м.Червоноград –  в районі  підвісного моста;
  • озеро «Задорожне» – в районі бази відпочинку «ГОВІ»;
  • озеро « Глинна Наварія» – в районі середньої школи;
  • Яворівське озеро  – в районі с. Цитуля та с. Залужжя.

Окрім цього, працівники центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області будуть задіяні на водоймищах :

  • Яворівський національний парк  – с.Верещиця;
  • Мисливсько-рибальське господарство – с.Старичі.

Для екстренного виклику цілодобово чергує оперативний черговий центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області – тел.: (097)0170020

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