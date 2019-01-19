Facebook вживатиме заходів, щоб запобігти втручанню у вибори в Україні

Із наближенням президентських виборів в Україні Facebook заборонить розміщення реклами з-за меж України і посилить нагляд за виконанням цих правил. Про це йдеться у відповіді прес-служби соціальної мережі Facebook на запит Укрінформу, передає Львівський портал.

«Нині на українських виборах ми плануємо тимчасово розширити нагляд за виконанням правил і заборонити розміщення передвиборчої реклами з-за кордону», – розповів речник Facebook.

У компанії також уточнили, що мають засоби для визначення того, які з рекламних повідомлень та активностей походять з-за кордону.

«Передвиборчою рекламою ми вважаємо ту, що стосується політиків, політичних партій, “мобілізації виборців” та/або прагнення утримати виборців від участі у виборах. Політичні слогани і партійна символіка також входять до переліку. Ми визначаємо, що рекламне повідомлення походить з-за кордону, аналізуючи активність особи, рекламного профілю та сторінки», – зазначили у компанії.

У Facebook не стали коментувати, наскільки високою бачать загрозу втручання у вибори в Україні.

Водночас речник компанії пояснив, що можливість закордонного втручання є одним з факторів, який береться до уваги при плануванні особливої політики щодо певної країни, у якій наближаються вибори.

Нагадаємо, Facebook видалив російські сторінки, які писали про Україну, за «недостовірну поведінку».