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Facebook видалив російські сторінки, що писали про Україну

Омелян Шевчук

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Соціальна мережа Facebook заявила у четвер, що видалила 512 груп, сторінок і акаунтів, які брали участь у скоординованій недостовірній поведінці на Facebook та Instagram, пише Європейська правда.

 

Виявлено, що дві операції проводилися з Росії, одна з яких була активна в декількох країнах, а інша була специфічною для України, повідомляє компанія.

«Ми не знайшли жодних зв’язків між цими операціями, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережу акаунтів, щоб ввести в оману інших про те, хто вони є і що вони роблять», – сказано в повідомленні.

«Особи, що стоять за цими акаунтами, здебільшого представляли себе українцями, і вони керували різними фейковими акаунтами, поширюючи місцеві українські новини на різні теми, такі як погода, протести, НАТО і стан охорони здоров’я в школах. Ми визначили деяке технічне співпадіння з діяльністю, що походила з Росії перед проміжними виборами у США, зокрема поведінку, що мала характеристики попередньої діяльності Агентства iнтернет-досліджень (IRA – російська «фабрика тролів». – Ред.)», – заявили у Facebook.

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