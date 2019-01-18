У Львові 9 дітей-сиріт отримали власне житло

Львівська міська рада спільно з опікунами придбала 9 квартир для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні в мерії дітям урочисто вручили ордери на власне помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні житлового господарства Львівської міської ради, 9 квартир (8 однокімнатних та 1 двокімнатна), загальною площею 356,4 кв. м., для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано за програмою співфінансування з опікунами або особами з числа дітей, позбавлених батьківського піклування (міські кошти 3 839 606 грн., кошти фізичних осіб — 1 862 238 грн.). Вартість придбаних квартир становить 5 701 845 грн. (у відсотках: кошти міста — 67%; кошти фізичних осіб — 33%).

Окрім того, також 2 квартири для осіб з числа дітей-сиріт придбано за програмою співфінансування з ОДА (кошти ОДА — 399 420 грн., кошти міста — 1 202 235 грн.).

Як повідомляють у мерії, станом на 9 січня 2019 року у списку для позачергового надання житла у Львівській міській раді перебуває 213 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у 2018 році на Львівщині 87 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали житло за кошти державного та обласного бюджетів.

Фото: ЛМР