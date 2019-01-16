Львівську журналістку-сепаратистку депортують з Росії в Україну

Одіозну львівську «журналістку» Олену Бойко, яка прославилася своєю діяльністю в сепаратистському русі «Галицький яструб», депортували в Україну за порушила терміну перебування у Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор російського інтернет-видання PolitRussia Руслан Осташко, який також відомий своїми поглядами за «русский мир» в Україні.

Спершу Осташко повідомив, що «Олена сидить на нейтральній зоні. У паспорті стоїть штамп з забороною на в’їзд в РФ. Зараз у неї відкритий тільки один шлях – до України, у Харків». Проте невдовзі по тому з’явилося нове повідомлення, що Олену Бойко таки видворили із РФ.

«Олену Бойко покинула територію Росії… Видворили незаконно, бо постанова суду не набрала законної сили… адже могла бути оскаржена протягом 10 днів», – повідомив Руслан Осташко.

Як відомо, ЗМІ РФ зробили з Олени Бойко відомого журналіста та експерта-критика політики України. До втечі зі Львова вона відзначалася передовсім провокативною діяльністю і написанням антиукраїнських матеріалів.