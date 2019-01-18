Мерія звинувачує мешканців будинку на проспекті Шевченка у тому, що їхній балкон розсипається

Вчора з будинку на пр. Шевченка, 14 обвалилися частини балкону, відшаровані від нижньої плити. За інформацією Галицької Р А, у березні 2018 року силами ЛКП «Княже місто» балкон на пр. Шевченка, 14 був обтягнутий захисною сіткою. Однак, оскільки це індивідуальний балкон, який входить до загальної площі приватизованої квартири, мерія закликає мешканців бути відповідальними за своє майно, пильнувати за його станом та провести обстеження усіх конструктивних елементів своїх балконів.

«Будинок на пр. Шевченка, 14 — це триповерховий будинок, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відшарування нижньої плити і падіння елементів балкону відбулося з індивідуального балкону, розташованого на третьому поверсі.

Однак, у березні минулого року силами ЛКП «Княже місто» було обтягнуто балкон захисною плівкою.

Станом сьогодні на ранок ЛКП замовило вишку, яка вже працює, щоб зняти всі елементи балкону, які загрожують падінню, та повторно обтягнути його захисною плівкою», — повідомив заступник голови Галицької районної адміністрації Роман Гавчак.

Мерія закликає мешканців — власників приватних квартир, які мають балкони, відповідально ставитися до свого майна і дбати про його стан, адже балкони входять до загальної площі квартир і є приватною власністю мешканців, за яку вони несуть відповідальність.

Нагадаємо, також вчора у будинку на вул. Долинського, 8 відпав кусок цегли з парапетної стіни, на якій мешканці будинку пошкодили цегляну кладку під час встановлення на ній антен.