У Львові на 18-річну дівчину з будинку впав шматок цегли

Сьогодні у будинку на вул. Долинського, 8 відпав шматок цегли з парапетної стіни. Внаслідок цього було травмовано 18-річну мешканку Червнограда. Постраждала потрапила до ЛШМД м. Львова з діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомила Надія Банах, голова Шевченківської районної адміністрації, після обстеження місця події було виявлено, що мешканці будинку пошкодили цегляну кладку на парапетній стіні під час встановлення на ній антен.

«Ми спільно з представниками ЛКП провели обстеження 2-поверхового будинку на вул. Долинського, 8, з якого відпав кусок цегли з парапетної стіни. Виявилося, що мешканці будинку встановили на цій стіні дві антени — 1 звичайна, інша важка, супутникова. В процесі монтажу мешканці пошкодили цегляну кладку на цій стіні. Хочу відзначити, що не можна встановлювати такі антени на парапетних стінах. Такі дії є неприпустимими. Тому станом на зараз ЛКП замовило вишку і буде демонтовувати антени. Також проведуть розмову з мешканцями щодо заборони проводити такі речі», — розповіла Надія Банах.

У свою чергу мерія закликає мешканців не проводити жодних дій на стінах будинків, які можуть їх пошкодити та стати причиною травмування перехожих.

Фото: ЛМР