У Львові спіймали столичних «гастролерів», що грабували магазини

Правоохоронці спіймали двох мешканців Києва та Борисполя, які грабували у Львові магазини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

У Сихівський відділ поліції нещодавно надійшло повідомлення про крадіжку техніки з магазину, розташованого на проспекті Червоної Калини, що на Сихові. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України.

Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетні двоє «гостей» нашого міста – 36-річний мешканець Борисполя та 32-річний киянин, котрі раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Також встановлено, що затримані зловмисники причетні до скоєння щонайменше ще 5 інших подібних злочинів у Львові.

Cуд обрав для них міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.