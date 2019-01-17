Скільки стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

В межах реформи первинної ланки медицини в Україні змінили систему фінансування поліклінік та амбулаторій. Тепер ці медзаклади отримують не визначену цільову субвенцію із держбюджету, а кошти від новоствореної Національної служби здоров’я, розмір яких залежить безпосередньо від того, скільки декларацій мешканці підписали з лікарями поліклініки. Водночас крім збільшення фінансового ресурсу закладам «первинки», медикам гарантували суттєве збільшення зарплат – удвічі або ж навіть утричі. Відтак Львівський портал з’ясував, скільки насправді стали заробляти лікарі у шістьох поліклініках Львова.

Фінансування від Національної служби здоров’я України всі 11 закладів «первинки» Львова почали отримувати з 1 жовтня 2018 року. І лише упродовж жовтня вони отримали понад 26,6 мільйона гривень у власне розпорядження.

У міському управлінні охорони здоров’я стверджують, що після запровадження реформи зарплата лікарів, які надають первинну медичну допомогу у Львові, зросла у 2-2,5 рази. Втім її остаточний розмір залежить від кількості підписаних декларацій із ними.

Тепер місячну зарплату медиків формують такі дві складові: оклад (тарифна сітка, вислуга років, категорія, дільничність тощо) та надбавки за кожну підписану з пацієнтом декларацію. Говорячи простішою мовою, кожен лікар «первинки» гарантовано отримує фактично ту «ставку», яку отримував до реформи, а також додаткові кошти за своїх пацієнтів. Втім яким саме чином нараховувати ці нові надбавки, вирішує індивідуально кожна поліклініка й амбулаторія.

Зважаючи на те, що всі шість поліклінік Львова отримують різні суми на обслуговування пацієнтів, кожна із них в індивідуальному порядку визначає, яким відсотком від надходжень ділитись із лікарем. Тому коли мова йде про нові зарплати медиків «первинки», не можна бути одностайним, адже десь лікар може отримувати справді збільшену удвічі-тричі платню, а десь – ні. Саме тому Львівський портал надіслав запити у кожну зі шести поліклінік міста, аби з’ясувати, наскільки зросла платня медиків.

1-ша поліклініка протягом жовтня-листопада отримала від Нацслужби здоров’я понад 2,3 мільйона гривень. Більше 60% із цієї суми скерували на виплату зарплат медикам – 1,44 мільйона гривень.

Водночас в.о. головного лікаря Наталія Бачун зазначила, що зарплата медпрацівників зараз зросла удвічі. Розмір доплат медикам тут встановили на рівні 8,1% від капітаційної ставки за кожну підписану декларацію.

Зарплата лікарів 1-ої міської поліклініки:

лікар, який підписав найбільше декларацій із пацієнтами, отримує 16 226 гривень (із нарахуванням);

(із нарахуванням); лікар-терапевт, із яким найбільше уклали декларацій, тепер заробляє 9 299 гривень (із нарахуванням);

(із нарахуванням); лікар-педіатр відповідно до підписаних декларацій заробляє 4 413 гривень (із нарахуванням).

До 2-ої міської поліклініки за жовтень-листопад від Нацслужби здоров’я надійшло понад 8,9 мільйона гривень. При цьому майже 55% від цієї суми витратили на виплату зарплат – більше 4,89 мільйона гривень.

Головна лікарка поліклініки Тетяна Токарєва також зауважила, що тепер зарплатня лікарів збільшилась саме завдяки доплатам за підписані декларації.

Зарплата лікарів 2-ої міської поліклініки:

максимальна зарплата лікаря вищої категорії, який раніше заробляв 7 675 гривень, тепер становить 15 103 гривні ;

; максимальна зарплата лікаря І категорії, який раніше заробляв 6 400 гривень, тепер складає 13 418 гривень ;

; максимальна зарплата лікаря ІІ категорії, який раніше отримував не більше 4 855 гривень, тепер зросла до 9 976 гривень .

. максимальний розмір платні лікаря, який ще не має жодної категорії, із 4 165 гривень зріс аж до 10 545 гривень.

Своєю чергою упродовж жовтня-листопада 3-я міська поліклініка отримала від Нацслужби здоров’я більше 2,9 мільйона гривень. Майже 65% із цієї суми витратили на зарплати медпрацівникам – понад 1,92 мільйона гривень.

Найбільше у 3-ій міській поліклініці зросла зарплата дільничного лікаря-терапевта (вищої категорії) – на 63%. Тепер він отримує 10 431 гривню на місяць. Платня дільничного педіатра (вищої категорії) збільшилась на 58% – до 12 664 гривень. Найменше заробляють тут педіатри і дільничні терапевти, які працюють на півставки, – 3 693 і 2 964 гривні відповідно.

Упродовж жовтня-листопада Нацслужба здоров’я скерувала у 4-у міську поліклініку більше 5,9 мільйона гривень за обслуговування пацієнтів. При цьому головний лікар Остап Місюра не деталізував, на що саме вони були використані.

Також головний лікар 4-ої поліклініки зауважує, що до жовтня середня зарплата лікаря становила 6 822 гривні, а після виплат Нацслужби здоров’я вона складає не менше 11 000 гривень. Медпрацівникам ще додатково нараховують премії, доплати і надбавки, передбачені у додатку до Колективного договору підприємства. Втім у яких саме випадках медикам надають доплати, а головне, яким чином на розмірі зарплати відображаються підписані декларації, ніхто не конкретизує.

5-а міська поліклініка протягом жовтня-листопада отримала трохи більше, ніж 5 мільйонів гривень від Нацслужби здоров’я. За грудень 2018 року керівництво медзакладу сподівалось отримати ще близько 4 мільйонів гривень, адже поліклініка є лідером у Львові за рівнем підписання декларацій. Відтак практично 79% отриманих коштів за жовтень-грудень було заплановано витратити на зарплати медикам.

На відміну від інших закладів первинної ланки Львова, ця поліклініка подала чіткий розпис надбавок, які отримує лікар за одного пацієнта. Найбільшу надбавку, по 10 гривень за одного пацієнта на місяць, отримує лікар за дітей віком від 0 до 5 років. Далі йдуть діти віком від 6 до 17 років – по 5,50 гривень на місяць за одного пацієнта. Найменшу надбавку, по 2,50 гривень на місяць, медики отримують за кожного пацієнта віком від 18 до 39 років.

Зарплата лікарів 5-ої міської поліклініки:

лікар вищої категорії, який до реформи заробляв 6 822 гривні, тепер, набравши максимальну кількість пацієнтів, додатково отримує ще понад 7 000 гривень доплати. Тобто розмір його зарплати складає близько 13 822 гривень на місяць;

на місяць; медсестра, яка співпрацює з таким лікарем, тепер заробляє більше 8 000 гривень, тоді як до реформи її максимальна зарплата становила 5 131 гривню.

6-а міська поліклініка упродовж жовтня-листопада отримала від Нацслужби здоров’я більше 4,6 мільйона гривень за медобслуговування пацієнтів. Водночас майже 50% із цієї суми, тобто 2,28 мільйона гривень, керівництво закладу витратило на зарплати лікарям та персоналу.

За даними очільника 6-ої міської поліклініки, середня зарплата сімейного лікаря зросла на 60% у порівнянні із вереснем, а медсестри – на 50% у порівнянні із вереснем. Проте, на жаль, хоча б приблизних цифр Львівському порталу так і не вказали.

Як вдалося встановити Львівському порталу із власних авторитетних джерел, у 6-ій поліклініці сімейний лікар, який уклав максимальні 1800 декларацій, за роботу зі своїми пацієнтами додатково має близько 7500 гривень. Якщо до цієї суми додати «ставку» лікаря, то із вирахуванням всіх податків «на руки» він отримує понад 9 000 гривень. Втім таких медиків, які по-максимуму набрали пацієнтів, в цій установі є лише п’ятеро, відтак очевидно, що платня інших лікарів є ще меншою.

Більш детально про декларації з лікарями, фінансову «децентралізацію», надану закладам первинної допомоги, та про фактично одноосібний розподіл отриманих коштів у поліклініках, читайте тут.

Фото: rivne.media, kolomyia.today