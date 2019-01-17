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Поліція розшукує безвісти зниклого львів’янина

Олександр Косик

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Правоохоронці розшукують  безвісти зниклого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісті зниклого Кравця Віктора Григоровича, 6.11.1965 р.н., мешканця м. Львів, вул. Вернадського, 12/76.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

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