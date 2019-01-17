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Поліцейські спіймали псевдомінера львівських супермаркетів

Олена Карп'юк

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Правоохоронці затримали аноніма, який вчора, 16 січня, повідомив про те, що в одному зі супермаркетів на проспекті Чорновола станеться вибух. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці, вибухотехніки та працівники інших спецслужб обстежували супермаркети «Арсен» та «Ашан», розташовані на проспекті Чорновола.

Загалом із торгівельних закладів було евакуйовано близько 1500 покупців та працівників. У супермаркетах чи на їхніх територіях жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 2 до 6 років позбавлення волі.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетний 40-річний львів’янин. Протягом кількох годин його затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування.

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