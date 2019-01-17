Жодної вибухівки у супермаркетах на Чорновола не знайшли

Поліцейські не виявили вибухонебезпечних предметів у супермаркетах на проспекті Чорновола у Львові. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, о 17.15 на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з супермаркетів на проспекті Чорновола у Львові станеться вибух.

Правоохоронці здійснили обстеження супермаркетів «Арсен» та «Ашан», розташованих на проспекті. Працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб. Загалом з торгівельних закладів було евакуйовано близько півтори тисячі покупців та працівників.

Поліцейські ретельно обстежили приміщення супермаркетів та прилеглі до них території – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.