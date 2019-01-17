На День Соборності львівські школярі створять «живий ланцюг»

У вівторок, 22 січня, у навчальних закладах Львова відбудеться символічний «живий ланцюг» та буде проведено онлайн-захід «Ланцюг єднання живого слова». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

22 січня о 12.00 год у всіх закладах освіти відбудеться символічний «живий ланцюг». Учасниками будуть педагогічні колективи та учнівська молодь. Для проведення такого заходу можливі локації: приміщення або територія закладів освіти.

Також 22 січня у школах буде проведено онлайн-захід «Ланцюг єднання живого слова». Це читання художніх творів на патріотичну тематику в онлайн-ефірі. Усе буде проводитись згідно з графіком, який буде доступним на сайті управління освіти Львівської міської ради та на сайті навчально-методичного центру міста Львова. Для участі необхідно зайти у Fakebook в групу «Ланцюг єднання живого слова», заздалегідь зареєструвавшись у ній. Початок заходу о 08.00 год. Час в ефірі — 5 хв.

Фото та відеоматеріали учасники будуть подавати за посиланням.

Довідка

День Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.