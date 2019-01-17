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Львів є серед претендентів на звання Молодіжної столиці Європи

Юлія Шпак

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Вчора, 16 січня, European Youth Forum, організація, яка вручає нагороду переможцю, оприлюднила список претендентів на звання Молодіжної столиці Європи. Львів теж у цьому списку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Після перемоги в конкурсі Молодіжна столиця України 2018, Львів готовий рухатися далі, і може довести своє право на новий статус «Молодіжна столиця Європи».

Команда Інституту міста спільно з активним молодіжним середовищем нашого міста підготувала та надіслала заявку на європейський конкурс, який сприяє розвитку можливостей для молоді, активізації участі молоді та зміцнення європейської ідентичності.

Щороку новому європейському місту дається шанс продемонструвати свої інноваційні ідеї, проекти та заходи спрямовані на залучення молоді до усіх аспектів життя міста.

Першою молодіжною столицею Європи у 2009 році став Роттердам, цього року титул в португальського Кашкайшу, а 2022 року Львів може стати також титулованим містом.

Вчора European Youth Forum, організація, яка вручає нагороду переможцю, оприлюднила список претендентів на звання Молодіжної столиці Європи. Отже, для першого етапу конкурсного оцінювання було включено такі міста: Бая-Маре (Румунія), Більбао (Іспанія), Казань (Росія), Лейден (Голландія), Львів (Україна), Познань (Польща), Тирана (Албанія), Ульяновськ (Росія), Вараждин (Хорватія), Веспрем (Угорщина), Рібейра-Гранде (Португалія) і Гдиня (Польща).

Слідкуйте за найактуальнішими новинами на сторінці Інституту міста https://www.facebook.com/city.institute.lviv/

Фото: Lviv.tv

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