Четверо важкоатлетів-ветеранів зі Львівщини стали чемпіонами Кубку України

У столиці відбувся Відкритий чемпіонат міста Києва та Кубок України серед ветеранів з важкої атлетики. В межах змагань переможцями та призерами стало четверо представників Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Організатори – Міністерство молоді та спорту України, Федерація важкої атлетики міста Києва, Всеукраїнська асоціація майстрів важкої атлетики України.

Серед призерів:

– Михайло Василів (м. Стрий), група М-70 (8 вікова група) вагова категорія до 67 кг, переміг у Кубку України серед ветеранів;

– Михайло Бурко (м. Стрий), 5 вікова група, М-55, категорія до 81 кг, переможець Кубку України серед ветеранів та став третім у загальній першості Відкритого чемпіонату Києва.

Сергій Братко (Енергетик Львів) 1-ша вікова група, М-35, вагова категорія 67 кг, переможець Кубку України серед ветеранів та став третім у загальній першості Відкритого чемпіонату Києва.

– Павло Даниленко (Енергетик Львів), 1-ша вікова група М35, вагова категорія до 73 кг , переможець Кубку України та чемпіон відкритої першості Києва.

Головний суддя змагань – Володимир Іващенко (Федерація важкої атлетики міста Києва). Головний секретар – Ігор Томченко (віце-президент Всеукраїнської асоціації майстрів важкої атлетики України).