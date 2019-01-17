ОСТАННІ НОВИНИ

Четверо важкоатлетів-ветеранів зі Львівщини стали чемпіонами Кубку України

Дарина Смеречанська

|

У столиці відбувся Відкритий чемпіонат міста Києва та Кубок України серед ветеранів з важкої атлетики. В межах змагань переможцями та призерами стало четверо представників Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Організатори – Міністерство молоді та спорту України, Федерація важкої атлетики міста Києва, Всеукраїнська асоціація майстрів важкої атлетики України.

Серед призерів:

– Михайло Василів (м. Стрий), група М-70 (8 вікова група) вагова категорія до 67 кг, переміг у  Кубку України серед ветеранів;

– Михайло Бурко (м. Стрий), 5 вікова група, М-55, категорія до 81 кг, переможець Кубку України серед ветеранів та став третім у загальній першості Відкритого чемпіонату Києва.

Сергій Братко (Енергетик Львів) 1-ша вікова група, М-35, вагова категорія 67 кг, переможець Кубку України серед ветеранів та став третім у загальній першості Відкритого чемпіонату Києва.

– Павло Даниленко (Енергетик Львів), 1-ша вікова група М35, вагова  категорія до 73 кг , переможець Кубку України та чемпіон відкритої першості Києва.

Головний суддя змагань – Володимир Іващенко (Федерація важкої атлетики міста Києва). Головний секретар – Ігор Томченко (віце-президент Всеукраїнської асоціації майстрів важкої атлетики України).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...