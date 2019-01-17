ОСТАННІ НОВИНИ

АТП №1 запрошує на роботу водіїв для низькопідлогових автобусів

Олександр Косик

|

У зв’язку з придбанням нових автобусів, комунальне підприємство АТП №1 запрошує на роботу водіїв. Станом на сьогодні підприємство вже отримало 100 низькопідлогових автобуси МАЗ та 44 Електрони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як розповів директор АТП №1 Орест Хамула, зростання потреби у водіях зумовлене придбанням нових автобусів.

«За минулий рік наш автопарк суттєво поповнився. Тому запрошуємо на роботу водіїв. Спостерігаємо хорошу динаміку в цьому, адже за останній тиждень ми прийняли на роботу 14 водіїв», – зазначив він.

За словами О. Хамули, АТП №1 пропонує працівникам гідну заробітну платню, комфортні умови праці та весь соціальний пакет – виплату лікарняних, відпускних, страхування та надання матеріальної допомоги.

Водії, які мають категорію D, з питань працевлаштування можуть звертатися безпосередньо на територію АТП № 1 на вул. Авіаційній, 1 або за телефоном 676 727 066 або 2 442 207.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...