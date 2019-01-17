АТП №1 запрошує на роботу водіїв для низькопідлогових автобусів

У зв’язку з придбанням нових автобусів, комунальне підприємство АТП №1 запрошує на роботу водіїв. Станом на сьогодні підприємство вже отримало 100 низькопідлогових автобуси МАЗ та 44 Електрони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як розповів директор АТП №1 Орест Хамула, зростання потреби у водіях зумовлене придбанням нових автобусів.

«За минулий рік наш автопарк суттєво поповнився. Тому запрошуємо на роботу водіїв. Спостерігаємо хорошу динаміку в цьому, адже за останній тиждень ми прийняли на роботу 14 водіїв», – зазначив він.

За словами О. Хамули, АТП №1 пропонує працівникам гідну заробітну платню, комфортні умови праці та весь соціальний пакет – виплату лікарняних, відпускних, страхування та надання матеріальної допомоги.

Водії, які мають категорію D, з питань працевлаштування можуть звертатися безпосередньо на територію АТП № 1 на вул. Авіаційній, 1 або за телефоном 676 727 066 або 2 442 207.